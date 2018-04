Balzlis Einblick: Das Ende der Deutschen Bank, wie wir sie kennen

Damals, vor der Finanzkrise, spielte die Bank tatsächlich in der globalen Champions League mit, so wie es sich für den Branchenprimus einer Wirtschaftsmacht wie Deutschland gehört. Doch die Zeiten des lukrativen Macho-Monopolys sind vorbei. Alle Beteiligten müssen sich endlich im Klaren sein, dass die Deutsche Bank, wie wir sie kennen, am Ende ist. Das illusorische Ziel, wieder in die Liga von Goldman Sachs und Co. aufzusteigen, muss einer nüchternen Einschätzung des Machbaren weichen.