Banken: Aktivisten fordern von Deutscher Bank Ende der Öl-Finanzierung

Klima-Aktivisten weltweit wollen zunehmend Druck auf die Finanzierer von fossilen Energieprojekten aufbauen. „Für Institutionen, wie die Deutsche Bank, geht es um eine klare Entscheidung: Wollen sie in die Klimagerechtigkeit investieren oder wollen sie die Klimagerechtigkeit untergraben?“, sagte Luisa Neubauer bei einer Pressekonferenz von „Fridays for Future“ vor der Deutschen Bank am Dienstag in Frankfurt.