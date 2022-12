Banken: Goldman Sachs schockt seine Top-Banker wohl mit gekürzten Boni

Indessen belastet der globale Abschwung in Geschäftsbereichen wie dem Deals-Segment. Solomon hat seine Bestrebungen für die Main Street im Oktober zurückgeschraubt, was an der Börse begrüßt wurde. Die Eigenkapitalrendite von Goldman lag in den ersten neun Monaten bei zwölf Prozent. Das Topmanagement will verhindern, dass das Rentabilitätsmaß sinkt.