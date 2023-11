Banken: Mehr Bieter für deutsches Barclays-Kreditkartengeschäft

Die in Hamburg ansässige Sparte der britischen Großbank hat rund 700 Mitarbeiter, ist seit 1991 in Deutschland aktiv und zählt rund 2,5 Millionen Kunden. Sie verkauft Kreditkarten an Privatkunden und ist im Ratenkredit-Geschäft aktiv, wo sie unter anderem mit dem Versandhändler Amazon zusammenarbeitet. Barclays erhofft sich nach früheren Informationen von dem Verkauf rund eine halbe Milliarde Euro.