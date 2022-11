Banken Sparkassen und Genossenschaftsbanken schreiben 12 Milliarden Euro Eigenanlagen ab

Der schnelle Zinsanstieg hat in den ersten sechs Monaten des Jahres zu hohen Bewertungsverlusten in den Wertpapierportfolios kleinerer Banken geführt. Bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften beliefen sich die Abschreibungen in Summe auf 12,3 Milliarden Euro. Dies entspricht rund 5,6 Prozent des harten Kernkapitals. Das zeigt der Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.