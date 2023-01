Blackrock: Weltgrößter Vermögensverwalter will 500 Mitarbeiter entlassen

Die hohe Inflation und in der Folge steigende Zinssätze haben nicht nur der Wall Street zugesetzt. Allein der wichtige US-Index S&P 500 verlor im vergangenen Jahr um 19 Prozent an Wert. Die Blackrock-Aktie reagierte am Mittwoch zunächst mit leichten Kursverlusten auf die Nachricht vom Stellenabbau. Seit Jahresbeginn ist das Papier mit etwa sechs Prozent im Minus, 2022 verlor es 23 Prozent.