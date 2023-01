Staatsschulden Die Welt befindet sich in einer geopolitischen Depression

Die Bekämpfung dieser fünf „Kriege“ wird teuer sein, und wirtschaftliche und politische Faktoren werden die Möglichkeiten der Regierungen einschränken, sie mit höheren Steuern zu finanzieren. Die Steuerquote ist in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften – insbesondere in Europa – bereits hoch, und Steuerhinterziehung, -umgehung und -arbitrage werden die Bemühungen um eine Erhöhung der Steuern auf hohe Einkommen und Kapital weiter erschweren. Vorausgesetzt, solche Maßnahmen könnten überhaupt an den Lobbyisten vorbeikommen oder die Zustimmung der Mitte-Rechts-Parteien finden.



Das Führen dieser notwendigen „Kriege“ wird also zu einem Anstieg der Staatsausgaben und Transfers im Verhältnis zum BIP führen, ohne dass die Steuereinnahmen entsprechend steigen. Die strukturellen Haushaltsdefizite werden noch größer werden, als sie es ohnehin schon sind. Das kann zu untragbaren Schuldenquoten führen, die die Kreditkosten in die Höhe treiben – und in Schuldenkrisen gipfeln werden, mit offensichtlich negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum.