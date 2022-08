Branchenuntersuchung: Studie: Ein Drittel der Schweizer Privatbanken könnte verschwinden

Bereits in den vergangenen 18 Monaten seien acht Banken aus dem Markt ausgeschieden, erklärte er gestützt auf eine jährliche Branchenstudie. Ausgehend von den gegenwärtig noch 92 Instituten dürften in den kommenden Jahren weitere rund 20 bis 30 verschwinden. Nach der in den vergangenen Monaten praktisch zum Stillstand gekommenen Übernahmeaktivität dürften die Transaktionen nun bald wieder anziehen.