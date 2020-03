War das so irrational, wie es die Präsentation suggeriert? Kreditausfälle treffen die CLO-Tranchen nicht gleichmäßig, sondern abgestuft. Zunächst treffen alle die unteren Tranchen und führen dort leicht zum Totalverlust. Dadurch werden Verluste auch in den darüber liegenden Tranchen wahrscheinlich. In den unteren bis mittleren Tranchen ist das Risiko großer Verluste also besonders hoch – und erklärt damit auch den höheren Renditeaufschlag. Der Wertverfall in der Finanzkrise ist deshalb durchaus nachvollziehbar. Käufern von auf CLOs basierenden Geldanlagen ist das hoffentlich. Die Darstellung der Axa legt nahe, wer das ist. Seit zwei Jahre registriere man in Deutschland „wachsenden Appetit“ auf das Produkt bei Versorgungswerken und Pensionskassen.