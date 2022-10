ComTS: Erneuter Verdi-Streik bei Commerzbank-Tochter

Der Commerzbank steht diese Woche eine neue Streikwelle bei ihrer Tochter ComTS ins Haus. Verdi hat die Beschäftigten an allen Standorten der Tochter vom 2. bis 4. November zum Ausstand aufgerufen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Es sei damit zu rechnen, dass es in Duisburg, Hamm, Erfurt, Halle und Magdeburg zu spürbaren Einschränkungen der Geschäftstätigkeit kommen werde.