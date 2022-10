Credit Suisse: Bericht: Neuer Chef von CS First Boston will eigene Firma einbringen

Der designierte Chef der Credit-Suisse-Investmentbanking-Tochter will seine eigene Beratungsboutique einem Medienbericht zufolge mit CS First Boston vereinen. Michael Klein hoffe, seine M Klein & Company mit gut 20 Mitarbeitern bis Mitte nächsten Jahres mit der viel größeren CS First Boston fusionieren zu können, wie die „Financial Times“ am Freitag mit Bezug auf Insider berichtete.