„Das ist ein historischer Moment“ Credit Suisse stößt milliardenschweren Konzernumbau an

Trennung von Geschäften, Kapitalerhöhung, Stellenabbau – mit einem tiefgreifenden Umbau will die Credit Suisse eine der schwersten Krisen ihrer Geschichte überwinden. Dazu wird vor allem das Investmentbanking eingedämpft und ein bedeutender Teil des Bereichs verbriefte Produkte an den US-Finanzinvestor Apollo und die Allianz-Tochter Pimco verkauft, wie die Schweizer Großbank am Donnerstag verkündete. Zusätzlich plant sie eine Kapitalerhöhung über vier Milliarden Franken, die teils von Profi-Anlegern wie der Saudi National Bank gezeichnet werden soll. Als Teil der Sanierung streicht der Zürcher Traditionskonzern kurzfristig 2700 Stellen. Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Konzernumbau brockten der Credit Suisse im dritten Quartal einen Verlust von vier Milliarden Franken ein.