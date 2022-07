Der Staat will Geld zurück Wegen Cum-Cum-Transaktionen: Barclays soll 90 Millionen Euro Steuern nachzahlen

Den Schaden aus der Praxis schätzen Beobachter auf rund 20 Milliarden Euro. Nachdem die Aufarbeitung der Cum-cum-Deals lange stockte, kommt sie offenbar voran. Laut Oberfinanzdirektion Frankfurt haben in Hessen ansässige Institute bereits eine Milliarde Euro aus Cum-cum-Deals an die Finanzämter zurückgezahlt.



Lesen Sie auch: Der Staatsanwalt klagt – und Mr. Cum Ex schüttelt nur den Kopf