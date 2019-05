Deutsche Bank „Bin ich die Wurzel allen Übels?“

Paul Achleitner ist eigentlich Fan des FC Bayern München. Bei den Aktionärstreffen der Deutschen Bank in Frankfurt zieht der Aufsichtsratsvorsitzende aber bevorzugt Parallelen zwischen dem Institut und der lokalen Eintracht. Im vergangenen Jahr lobte er Kampfgeist und Engagement des damals gerade frischen Pokalsiegers. In diesem Jahr sprach er davon, dass Bank und Club ihre Ziele nicht ganz erreicht hätten. Das war nicht so ganz passend. Denn der Fußballclub hat seine Kräfte in der abgelaufenen Saison immerhin mit europäischen Spitzenvereinen gemessen. In dieser Liga spielt die Deutsche Bank trotz gegenteiligen Anspruchs schon länger nicht mehr.