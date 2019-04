Deutsche Bank Commerzbank will Dienstag über Fusions-Gespräche entscheiden

Bisher hieß es lediglich, eine Entscheidung über den Zusammenschluss beider Banken könne bis Ende April fallen. Deutsche Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner hatte angekündigt, dass bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal am 26. April konkretere Überlegungen präsentiert werden könnten. Commerzbank-Chef Martin Zielke hatte in einem Brief an die Mitarbeiter der Bank erklärt, er wolle „schnell zu einem Ergebnis“ kommen. Der Betriebsrat hatte am vergangenen Mittwoch gefordert, der Commerzbank-Vorstand solle die Gespräche mit der Deutschen Bank abbrechen, da schon jetzt die Refinanzierungskosten der Bank gestiegen seien.