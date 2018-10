Drittes Quartal Gewinn der Bank of America steigt auf 7,2 Milliarden Dollar

Die Bank of America hat im Sommer wie die heimische Konkurrenz von der US-Steuerreform, steigenden Zinsen und der guten Konjunktur in den Vereinigten Staaten profitiert. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im dritten Quartal auf 7,2 Milliarden Dollar, wie die die zweitgrößte Bank der USA am Montag mitteilte. Im Frühjahr hatte das Institut 6,8 Milliarden Dollar eingefahren, das dritte Quartal des vergangenen Jahres hatte die Bank mit einem Gewinn von 4,96 Milliarden Dollar abgeschlossen. Vor Steuern standen sogar neun Milliarden Dollar zu Buche – so viel wie noch nie in einem Quartal in der Geschichte des Geldhauses. Grundlage für die starke Gewinnentwicklung war vor allem das Wachstum der ausgereichten Kredite, während der Anleihehandel schwächer ausfiel.