Geldhaus Ermittlungen bei Deutscher Bank wegen Danske-Skandal

Über die Danske-Filiale in Estland waren in den Jahren 2007 bis 2015 verdächtige Zahlungen in einem Volumen von 200 Milliarden Euro gelaufen. Dass die Deutsche Bank in den Skandal verwickelt ist, ist schon länger bekannt. Sie war jahrelang als Korrespondenzbank für das dänische Institut tätig und hat rund 150 Milliarden Euro der verdächtigen Zahlungen über ihre Systeme abgewickelt. Die Deutsche Bank steht auf dem Standpunkt, man habe als sogenannte Korrespondenzbank keine Kenntnis der Danske-Kunden und ihrer Machenschaften gehabt und auch nicht haben müssen. In mehreren Ländern, darunter in den USA, laufen Ermittlungen gegen die Danske Bank.



Der frühere Chef der estnischen Filiale, Aivar Rehe, wurde am Mittwoch von der Polizei tot aufgefunden. Sie hatte den Mann seit Montag gesucht.