Deutsche Bank: Drei Szenarien

Einen gänzlich anderen Typ Manager bräuchte eine Deutsche Bank, die – wie von manchen Investoren gefordert – das Kapitel „Investmentbanking in großem Stil“ radikal beendet und sich auf ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert zurückbesinnt: Firmenkunden in allen Finanzierungsfragen und vor allem bei Auslandsgeschäften zu unterstützen. Als Investmentbank sind die Frankfurter nämlich erst seit knapp drei Jahrzehnten aktiv: seit dem Kauf der britischen Morgan Grenfell 1989 und später durch die Übernahme von Bankers Trust in New York wollten die Deutschbanker hier in der ersten Liga mitspielen, was zeitweise auch gelang.