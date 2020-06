Gesprengte Geldautomaten Deutschland, das Panzerknacker-Paradies

Doch den Kriminellen das Handwerk zu legen, gestaltet sich schwierig: „Die NRW-Polizei hat in den vergangenen fünf Jahren 81 Personen festgenommen“, sagt Scheulen: „Es ist mühsam und wegen der großen Gruppierung auch schwierig, die Täter zu fassen, weil ständig neue nachrücken.“ Außerdem scheinen die Täter bei jeder neuen Schutzmaßnahme der Banken ebenfalls nachzurüsten. So lange es noch schwächer gesicherte Automaten gibt und genügend Beute winkt, dürften deshalb in nächster Zeit wohl noch mehr Anwohner des Nachts von einem lauten Knall aufgeschreckt werden – und feststellen müssen, dass gerade ein Geldautomat gesprengt wurde.



