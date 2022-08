Halbjahreszahlen: Börsenkandidat OLB Bank steigert Gewinn um zwei Drittel

Zuletzt wurde die Bank auf Profit getrimmt. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis ist inzwischen auf 42 Prozent gesunken, womit sie in Deutschland zu den Spitzenreitern gehört. Helfen dürfte auch, dass die Anzahl der Arbeitsplätze um rund 30 Prozent reduziert wurde. Der Erwerb eines Leveraged-Loan-Portfolios der NIBC Bank sowie die Kooperation mit Tulp Hypotheken zur Finanzierung von Hypothekenkrediten in den Niederlanden werden ab der zweiten Jahreshälfte zum Wachstum beitragen, erklärte das Unternehmen am Dienstag weiter.