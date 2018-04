HSH Nordbank: Viel Verlust und wenig Transparenz

Wohl selten wurde ein schlechtes Jahresergebnis so euphorisch vorgetragen wie von HSH-Nordbank-Chef Stefan Ermisch am Donnerstag in Hamburg. Die Landesbank fährt zwar 2017 einen Verlust von 453 Millionen Euro vor Steuern ein. Trotzdem gibt sich Ermisch selbstsicher. "Wir sind mächtig in Bewegung", sagt er, und "was wir anbieten, ist grundsolide". Der HSH-Chef macht keinen Hehl daraus, dass er froh ist, den anstrengenden Verkauf der Bank endlich hinter sich zu haben und sein Institut nun in privaten Händen zu wissen.