Immobilienfinanzierer: Aareal-Bank kämpft mit Problemen im US-Büroimmobilienmarkt

Angesichts kriselnder Märkte für Büroimmobilien bereitet sich der deutsche Immobilienfinanzierer Aareal auf einzelne Rückschläge in den USA vor. „Einzelfälle können uns in diesem Jahr auch doch in diesem Portfolio treffen“, sagte Vorstandschef Jochen Klösges am Dienstagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). „Das kann auch dazu führen, dass hier und da die Risikovorsorge vielleicht etwas höher ist, als wir ursprünglich erwartet haben, oder auch deutlich höher ist.“