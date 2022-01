Imposante Jahreszahlen Wird die Deutsche Bank zum Opfer des eigenen Erfolgs?

Zweifel daran, dass die Bank die für das Jahresende ausgerufenen Ziele verfehlen könnte, wollen Sewing und Finanzvorstand James von Moltke denn auch gar nicht aufkommen lassen – auch wenn das Institut im Detail noch ein ganzes Stück von den eigenen Vorgaben entfernt ist. Fragen nach Risiken auf diesem Weg moderiert das Duo bestimmt ab: Die steigende Inflation? Die Deutsche Bank ist bei ihren Kreditengagements betont konservativ, die Risikovorsorge wird deshalb ähnlich niedrig bleiben wie in diesem Jahr. Die Russlandkrise? Die Bank ist vorbereitet und hat ihr Geschäft in dem Land in den vergangenen Jahren zudem deutlich zurückgefahren. Das Ende des SPAC-Booms, von dem die Deutsche Bank überproportional profitiert hat? Der Anteil des Geschäfts mit den leeren Börsenmänteln an den Erträgen der Investmentbank war schon in den vergangenen Quartalen nicht mehr so signifikant wie Anfang 2021.