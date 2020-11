Insolventer Zahlungsdienstleister Santander kauft Wirecard-Kerngeschäft

Jaffe hatte unlängst angekündigt, er wolle, dass möglichst viele der restlichen knapp 600 Mitarbeiter bleiben könnten. Am Montag erklärte der Insolvenzverwalter, es sei eine bestmögliche Lösung für die Mitarbeiter und die Gläubiger gefunden worden. Eine Entscheidung war in diesen Tagen erwartet worden, da für Mittwoch die erste Gläubigerversammlung bei Wirecard angesetzt ist. Dort dürfte Jaffe Ergebnisse präsentieren wollen. Für ihn geht es darum, durch Verkäufe so viel Geld wie möglich einzunehmen, um die Gläubiger wenigstens zum Teil für ihre milliardenschweren Verluste zu entschädigen. Die Töchter in Brasilien, Rumänien und den USA sind bereits verkauft.