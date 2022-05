Neobroker: BaFin stellt Gebührenmodell bei Online-Brokern gemischtes Zeugnis aus

In der Diskussion um ein EU-Verbot hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Vor- und Nachteile einer zentralen Vergütungsmethode für Online-Broker untersucht. Die Studie habe verglichen, ob Investoren mit ihren Aufträgen an sogenannten „PFOF"-Handelsplätzen oder mit direkten Geschäften an den Referenzbörsen besser führen, teilte die BaFin am Montag mit.