Neuer Aufsichtsrat der Deutschen Bank Die erstaunliche Wandlung des Sigmar Gabriel

In der Hinsicht hatte Jürg Zeltner deutlich mehr vorzuweisen. Der frühere Topmanager der Schweizer UBS sollte den Posten im Kontrollgremium der Deutschen Bank ursprünglich übernehmen, scheiterte jedoch am Veto der Aufsichtsbehörden, die bei ihm unüberwindbare Interessenkonflikte konstatierten. Kritiker bemängeln schon länger, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats der Bank insgesamt zu wenig Erfahrungen in der Finanzbranche besitzen. Mit John Thain, einst Chef der Investmentbank Merrill Lynch, gehört nur ein Banker dem Gremium an.