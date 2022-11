Quartalsbericht Commerzbank hält Kurs auf Milliardengewinn

In der Folge gingen die Erträge - also die gesamten Einnahmen des Commerzbank-Konzerns – um rund sechs Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro zurück. „Ohne die genannten Sonderbelastungen in Polen wäre der Vorjahreswert um mehr als ein Viertel übertroffen worden”, schrieb das Institut. Das Frankfurter Geldhaus legte mit 84 Millionen Euro fast viermal so viel Geld für drohende Kreditausfälle zurück wie im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verdiente die Commerzbank 195 Millionen Euro, knapp halb so viel wie ein Jahr zuvor.