Quartalszahlen: HSBC-Gewinn fällt wegen Wertberichtigung auf chinesische Bank

Die HSBC zahlte im August 2004 zunächst 1,75 Milliarden Dollar für einen Anteil von 19,9 Prozent an der in Shanghai ansässigen Bocom. „Bocom bleibt ein starker Partner in China, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den gegenseitigen Wert unserer Partnerschaft zu maximieren“, so HSBC in der Erklärung. „Unsere positive Einschätzung der mittel- und langfristigen strukturellen Wachstumschancen in Festlandchina ist unverändert.“