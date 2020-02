Rücktritt nach Spitzelaffäre Vorstandschef Thiam verliert Machtkampf bei Credit Suisse

Mitte der Woche hatten sich noch zwei Großaktionäre für Thiam stark gemacht. Sie hatten Rohner aufgefordert, Thiam in dem Skandal um die Überwachung von Spitzenbankern öffentlich zu unterstützen - oder selbst sein Amt niederzulegen.



David Herro von Harris Associates - einem der größten Credit-Suisse-Anteilseigner - hatte dem Verwaltungsratschef in einem Interview mit der Nachrichten-Website „The Market“ vorgeworfen, er wolle Thiam vom Posten des Bankchefs entfernen. In einem Interview mit „Bloomberg TV“ hatte Herro noch schärfer formuliert: Es sehe nach einem abgestimmten Versuch aus, Thiam etwas anzuhängen. Beweggründe vermutete er im Neid möglicher Rivalen oder der Tatsache, dass Thiam der erste Schwarze an der Spitze der Schweizer Bank ist.