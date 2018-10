Sicherheitsmängel bei N26 Bafin leitet wegen gefälschter Ausweise Prüfung ein

So bietet die Bank den Ausweis-Check per Foto etwa potenziellen Kunden in Portugal an, obwohl das Verfahren den Ansprüchen der dortigen Aufsicht ebenfalls nicht genügt. Die Behörden in Portugal konnten allerdings nicht gegen die Bank vorgehen, weil das Institut der deutschen Aufsicht unterliegt. Die Bank selbst hält den Ausweischeck per Foto nicht für problematisch: „Kein Verifikationsverfahren garantiert 100 prozentige Sicherheit“, erklärt das Institut gegenüber der WirtschaftsWoche. Selbstverständlich seien auch beim Identitätscheck per Foto „verschiedene Sicherungsmaßnahmen und Kontrollmechanismen implementiert.“



Die Kontrolle der Identität von Kontoinhabern ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche. Für Kriminelle ist es ein gängiges Mittel Bankverbindungen unter falschem Namen zu eröffnen um damit Geld aus Straftaten zu verschieben oder auch zu waschen. Nach einem Bericht des Bundes Deutscher Kriminalbeamter werden über solche „Geisterkonten“ geschleuste Gewinne aus Straftaten nachweislich auch „zur Terrorismusfinanzierung genutzt oder fließen in die Kassen organisierter krimineller Banden“.