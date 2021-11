Siemens-Energy-Jahreszahlen „Das ist ein Knüppel zwischen die Beine von Siemens Energy“

Intern wird der Vorstand um CEO Christian Bruch wegen des Jobabbaus von weltweit 7800 Arbeitsplätzen hart kritisiert. Wie agiert das Management gegenüber dem Kapitalmarkt?

Jobabbau ist niemals eine Generallösung. Letztlich sollen ja Synergien geschaffen werden. Wie das bei dem aktuellen Programm bewerkstelligt werden soll und ob am Ende nicht Arbeitskräfte fehlen, kann ich nicht sagen. Was mir an dem Management gefällt, ist das Herzblut, mit dem Christian Bruch und Finanzvorständin Maria Ferraro an die Sache gehen. Zudem hat der Vorstand in Sachen Transparenz in den letzten Monaten einiges verbessert. Herr Bruch sagt ganz klar, welche Bereiche Schwierigkeiten haben und wie sehr Siemens Energy sich bei Innovationen anstrengen muss, um für die Kunden interessant zu bleiben.



