Smartphone-Banken „1,5 Millionen Kunden sind eine tragfähige Basis“

Da das Basiskonto von N26 inklusive Mastercard kostenlos ist, muss sich das Angebot hauptsächlich über die Masse an Kunden rechnen. N26 will deshalb schnell expandieren. Seit kurzem ist die mobile Bank in Großbritannien gestartet, Anfang 2019 soll das Angebot endlich auch in den USA verfügbar sein. Dabei geht die schnelle Welteroberung offenbar zulasten der Sicherheit. Recherchen der WirtschaftsWoche zeigen, dass bei N26 im Ausland Konten mit gefälschten Ausweisen eröffnet werden können. Das liegt daran, dass die Bank dort ihre Kunden und deren Ausweise in der Regel nicht per Videochat legitimiert, sondern dafür das weitaus günstigere Foto-Ident-Verfahren verwendet.