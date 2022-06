Staatsanwaltschaft ermittelt Neuer DWS-Chef will trotz Greenwashing-Vorwürfen Vertrauen schaffen

Nach der Greenwashing-Razzia bei der DWS will der designierte Chef der Fondsgesellschaft der Deutschen Bank nach vorne schauen. Priorität habe nun, „das Vertrauen in die DWS-Plattform wieder herzustellen“, sagte Stefan Hoops am Donnerstag auf der Hauptversammlung, an deren Ende er den Chefposten bei Deutschlands größtem Vermögensverwalter übernimmt.