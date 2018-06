Im günstigsten Fall bringt die Bank of England mit ihrem Geld (gleichsam im Dienst des Staates) also buchstäblich blindes Vertrauen in Umlauf. Im ungünstigsten Fall jedoch erweist sich das Papiergeld als künstlicher Zement, der eine Nation von Spekulanten und Spielern zusammenhält – bis sie mit dem Glauben an das vom Staat emittierte Schein-Geld auch den Glauben an den Staat verlieren.