US-Bank Gewinn von Goldman Sachs bricht ein

Der Rückzug aus dem Massengeschäft mit Normalkunden und höhere Personalkosten haben der US-Investmentbank Goldman Sachs im Sommer einen Gewinneinbruch eingebrockt. Hohe Abschreibungen und stagnierende Erträge ließen den Überschuss im dritten Quartal um mehr als ein Drittel sinken. Bankchef David Solomon sagte dem Geldhaus am Dienstag in New York aber eine bessere Startposition für 2024 voraus – auch wenn die Erträge zuletzt stagnierten. Aufwärts ging es bei Bank of America. Dass deren Gewinn stieg, lag allerdings nicht nur an höheren Einnahmen – sondern auch an einer geringeren Steuerlast.