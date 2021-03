Wirecard-Insolvenzverwalter: Zoff mit dem Wirtschaftsprüfer

Am 6. März schrieben die Anwälte des Insolvenzverwalters Michael Jaffé der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY einen Brief. Es war nicht das erste Schreiben in dieser Angelegenheit. Die Juristen fordern die Prüfer darin auf, sämtliche Unterlagen herauszugeben, die bei EY über Wirecard liegen und „eine Bedeutung für die Insolvenzmasse haben“. Denn Jaffé meint, dass er spätestens seit einem Entscheid des Bundesgerichtshofs (BGH) im Februar darauf einen Anspruch hat. EY aber sieht das anders.