Wirtschaftsprüfer nach Wirecard Macht es nicht noch schlimmer!

Einen weltweit verzweigten Finanzkonzern mit höchst unterschiedlichen Geschäften und Risiken zu durchleuchten ist hohe Kunst. Wer das machen will, braucht Zeit und Personal. Wenn sich nun neue Prüfer ganz fix durch die Bücher für das Jahr 2020 pflügen müssen, ist das Risiko hoch, dass das am Ende nur lückenhaft geschieht. Lasst also EY ruhig noch einmal ran. Nach dem Wirecard-Schock werden die Prüfer die Bilanzen ihrer Kunden in diesem Jahr sicher so gewissenhaft prüfen wie nie zuvor.



