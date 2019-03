Wirecard: Kein Ende der Turbulenzen in Sicht

Das Vertrauen in Wirecard, ganz besonders in Braun, war hoch. Der Zahlungsabwickler hatte schon vor Monaten eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Vorgänge in Singapur zu prüfen. Bis Januar wollen die Juristen auch noch keine Hinweise auf strafbare Handlungen gefunden haben. Das stimmte so manche Analysten zuversichtlich. Wenn Anfang April, zusammen mit den Zahlen für das Jahr 2018, der Abschlussbericht der Kanzlei präsentiert werde, sei der Spuk gewiss vorbei, glaubte auch so mancher Investor.



Doch selbst wenn der Bericht tatsächlich positiv für Wirecard ausfällt, ist mit einem Ende der Turbulenzen erst einmal nicht zu rechnen. Die Polizei in Singapur hat umfangreiche Ermittlungen wegen möglicher Geldwäsche und Dokumentenfälschungen gegen Wirecard-Mitarbeiter aufgenommen. Es hat mehrere Hausdurchsuchungen gegeben. Wirecard hatte zwar erklärt, mit den Behörden zu kooperieren. Dieser Tage wurde jedoch bekannt, dass die Ermittler eher den Eindruck haben, dass der Konzern sie behindere.



Im Fokus der Prüfungen stehen mittlerweile wohl Wirecard-Gesellschaften in Hongkong, Malaysia und Indonesien. Wie heute bekannt wurde ist auch die Indien-Tochter verwickelt, über deren dubiose Historie die WirtschaftsWoche bereits im Sommer berichtet hatte.