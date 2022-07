Zweites Quartal Gewinn von US-Finanzriese Goldman Sachs sinkt um fast die Hälfte

Trotz der starken Geschäftseinbußen kam der Quartalsbericht an der Börse gut an. Die Aktie startete mit einem Kursplus von 4,5 Prozent in den US-Handel. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich schwächeren Zahlen gerechnet. Außerdem kündigte Goldman Sachs eine Erhöhung der Quartalsdividende von 2,0 auf 2,5 Dollar pro Aktie an.