1000. „Amazon Locker“ Amazon bläst zum Angriff auf die Packstation

Die direkte Zustellung, in der Amazon inzwischen ebenfalls aktiv ist, ist deutlich teurer – erst recht, wenn der Kunde nicht zu Hause ist und sich kein Nachbar findet, der die Lieferung annimmt. Die Post sieht daher in den Stationen einen „wichtigen Bestandteil der flächendeckenden Versorgung mit Postdienstleistungen in der Zukunft“.



Bei Amazon verweist man auf „mehr Flexibilität“ für die Kunden. Wer es innerhalb von drei Kalendertagen nicht schafft, die Bestellung an seinem Locker abzuholen, bekommt sein Geld zurück. Die Sendung geht dann automatisch an Amazon zurück. Inzwischen gibt es die vollautomatischen grauen Kästen unter anderem in Städten wie Berlin, München, Essen und Köln. Sie stehen zum Beispiel vor Einkaufszentren, an Tankstellen und jenen Geschäften, mit denen der US-Internetkonzern zusammenarbeitet. Sogar Warenhäuser nutzen die Abholstationen des Rivalen, um für mehr Frequenz in den eigenen Häusern zu sorgen.