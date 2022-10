49-Euro-Ticket Nieder mit den ÖPNV-Fürstentümern!

Kennen Sie den Zweckverband ÖPNV Vogtland? Die Organisation bestellt und bezahlt jedes Jahr öffentlichen Nahverkehr in der südlichsten Region von Sachsen – mit Geld vom Bund. Das Schienennetz ist 237 Kilometer lang und hat 39 Stationen. Vier Regionalbahnen fahren ein paar Mal am Tag hin und her. Der Zweckverband erstellt einen Fahrplan, verkauft Tickets – und beschäftigt eine Geschäftsführung.