ADAC Motorwelt: Zwei Millionen Hefte für die Mülltonne

Aus Kostengründen lagerte der Club die Produktion des Magazins an den Burda-Verlag aus. Die „Motorwelt“ erscheint jetzt nicht mehr monatlich, sondern vierteljährlich. ADAC-Mitglieder müssen ihren Vereinsausweis vorzeigen, um das Heft zu bekommen. Der Burda-Verlag erklärte auf Anfrage: „Die ADAC Motorwelt ist in der Marktbetrachtung ein sehr erfolgreiche Neueinführung.“



