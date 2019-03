Adyen-Chef Pieter van der Does Fall Wirecard: „Die gesamte Branche leidet unter den Spekulationen“

Keine Chance, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen?

Es ist keine Frage, ob wir es dort schaffen würden, oder nicht. Unsere Strategie orientiert sich daran, was uns in sieben bis zehn Jahren am weitesten bringt. Der chinesische Markt ist riesig, keine Frage. Aber Alipay und WeChat Pay sind extrem starke Spieler auf ihrem Heimatmarkt. Ich glaube, es macht für uns keinen Sinn für uns, dort mit ihnen zu konkurrieren. Wenn wir in China wachsen, dann, weil unsere Kunden es wollen.



Innerhalb Europas ist der britische Markt ein wichtiger für Adyen. Noch immer ist unklar, ob die Briten Ende März aus der Europäischen Union austreten werden. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?

Mit Sicht auf unsere Händler können wir klar sagen: Die Abwicklung von Zahlungen wird in jedem Fall weiterlaufen. Darüber hinaus haben wir für jedes Szenario Vorbereitungen getroffen. Aber so lange nicht geklärt ist, wie genau das Vereinigte Königreich die EU verlassen wird, können wir nicht handeln.