Airline Lufthansa strich 18 000 Flüge und gelobt Besserung

Nach einem teils chaotischen Flugbetrieb im laufenden Jahr mit tausenden Flugausfällen hat die Lufthansa konkrete Verbesserungen angekündigt. Konzernweit seien in diesem Jahr bis Ende August etwa 18 000 Flüge gestrichen worden, was einer zweiwöchigen Schließung des größten Lufthansa-Drehkreuzes in Frankfurt entspreche, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister dem „Hamburger Abendblatt“ (Mittwoch). Gemessen an der Gesamtzahl der Flüge waren rund zwei Prozent der Gesellschaften Lufthansa, Eurowings, Swiss und Austrian von den Streichungen betroffen. In den ersten acht Monaten dieses Jahres hat die Gruppe knapp 814 000 Flüge absolviert, rund 3350 pro Tag.