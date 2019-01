Allianz mit Reise-Start-up Lufthansa investiert Millionen in KI-Know-how

Umgekehrt hilft die Lufthansa dem kanadischen Start-up bei seinem Eintritt in den europäischen Markt, der Mitte dieses Jahres anlaufen soll. Das betrifft beispielsweise lokale Sprachanpassungen der App sowie die Unterstützung von Zahlungsanbietern, die im nordamerikanischen Markt keine Rolle spielen. Für den weltweiten Ausbau seiner Marktpräsenz hatte Hopper erst im Oktober 2018 eine Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen Dollar abgeschlossen, die dem Unternehmen eine Bewertung von 800 Millionen Dollar brachte.



Für die Lufthansa ist die Partnerschaft mit Hopper das dritte Tech-Investment innerhalb eines Jahres – nach den Beteiligungen an den Start-ups Fleet Logistics und Cargo.one. Ob sich die Kranich-Airline auch an den Kanadiern beteiligt, darüber wollten Kenner des Projekts keine Aussage machen; es handele sich aber um ein „dauerhaftes Lufthansa-Engagement“, sagt ein Insider.