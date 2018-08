Allianz, Toyota, Kraft Heinz Die Quartalszahlen des Tages

Allianz übertrifft Erwartungen – Prognose bestätigt

Europas größter Versicherer Allianz hat die Erwartungen der Analysten im zweiten Quartal übertroffen und die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Der operative Gewinn stieg um zwei Prozent auf 3,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in München mitteilte. Die Experten hatten im Schnitt nur mit einer Stagnation gerechnet. Das Nettoergebnis sank wegen des Ausstiegs aus einem Lebensversicherungs-Bestand in Taiwan auf 1,9 (2,0) Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr geht die Allianz weiterhin von einem operativen Gewinn von 11,1 Milliarden Euro mit einer Schwankungsbreite von 500 Millionen aus. Nach sechs Monaten liege es "leicht über der Mitte des Zielkorridors", hieß es in der Mitteilung. Analysten trauen der Allianz im Schnitt fast 11,5 Milliarden Euro zu.