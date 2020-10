American Airlines und United Airlines US-Fluggesellschaften beurlauben 32.000 Mitarbeiter

Kritiker bemängeln eine Vorzugsbehandlung von Fluggesellschaften. Die Bezuschussung verzögere lediglich die Anpassung der Airlines an die geringe Reiseaktivität, von der selbst die Luftfahrtbranche glaubt, dass sie drei bis vier Jahre andauern wird. „Die Fluggesellschaften sind immer die ersten, die um Unterstützung betteln. Sie werden immer wieder gerettet“, sagte Veronique de Rugy, Forschungsstipendiatin an der George-Mason-Universität und Kolumnistin eines libertären Magazins, kürzlich in einem Interview. „Fluggesellschaften haben sich in der Vergangenheit nicht richtig auf den nächsten Notfall vorbereitet, weil sie wissen, dass sie gerettet werden.“



Mehr zum Thema: Was denken Piloten verschiedener Generationen über ihre Branche? Hält der Traumjob noch, was er mal versprach?