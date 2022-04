Angeschlagener Streamingdienst Netflix muss raus aus der Abofalle

Dann wechseln noch mehr Kunden zur Konkurrenz. Die prüft übrigens genauso Werbemodelle. Die Nutzer zahlen dann weniger, nehmen aber Reklameclips in Kauf. Während sich Facebook mit dem Metaverse retten will, könnte bei Netflix also erst einmal die klassische Werbung reichen.



Lesen Sie auch: Hat Netflix doch noch ein entscheidendes Ass im Ärmel?