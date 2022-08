Autovermieter Horrende Mietwagenpreise: Das Ende der Goldgräberstimmung naht

Dass kleinere Vermieter ums Überleben kämpfen, während die Großen Rekordzahlen feiern, wirkt auf den ersten Blick unerklärlich. Denn am Ende arbeiten alle Vermieter unter den gleichen Bedingungen und setzten weniger um als vor der Krise. Dafür sorgte der Mangel an Mietwagen, der viele Buchungen verhinderte. So lieferten die Hersteller den Vermietern laut einer Statistik des BAV derzeit nur noch gut halb so viele Autos wie noch 2019. Doch den Rückgang beim Umsatz konnten die stark gestiegenen Preise nur ausgleichen, nicht aber überkompensieren.



Die Nachfrage zog ab der ersten Hauptreisezeit zu Ostern jedoch stark an. Die Folge: „Einige Preise stiegen auf weit mehr als das Doppelte an“, sagt Kai Sannwald, Chef und Gesellschafter des Mietwagenportals Sunny Cars aus München. In Spitzenzeiten konnte ein Mittelklasse-Van schon mal fast 8080 Euro pro Tag kosten – statt 50 Euro wie im Sommer vor der Coronakrise