Autovermieter wird 75 Erich Sixt: Noch nicht reif für die Rente

Erich Sixt hat eine Villa in München-Grünwald und ein Anwesen in Südfrankreich, er könnte in der Sonne liegen, Oldtimer fahren oder fliegen gehen - den Pilotenschein hatte er schon mit 26 Jahren gemacht. Aber ihn treibt an „das gleiche wie einen Bergsteiger - die Herausforderung“, sagt er. Nach vorne schauen, neue Chancen und Perspektiven entdecken, „ein Perpetuum mobile, das niemals stillsteht“.

Sein Vertrag als Vorstandschef läuft noch ein Jahr. Eigentlich ein idealer Zeitpunkt, das Ruder zu übergeben. Seine beiden Söhne Alexander und Konstantin haben in London und Paris Betriebswirtschaft studiert, sind seit 2015 im Vorstand und haben inzwischen ihr Gesellenstück abgeliefert: Die digitale Vernetzung der Vermietflotte mit einer App für die Kunden, über die sie ihr Carsharing- oder Mietauto direkt abholen können. Aktionärsvertreterin Daniela Bergdolt lobte: „Es rührt sich was bei Sixt.“ Alexander Sixt übte sich in Understatement: „Ich hab' von meinem Vater sehr früh gelernt, dass am Schluss was Positives rauskommen muss.“